Caminhoneiros fecham acesso de Teresina a Timon e trânsito fica congestionado na Tabuleta

O protesto realizado pelos caminhoneiros nesta terça-feira (01), na Ponte da Tabuleta, zona Sul de Teresina, que liga a capital piauiense a Timon, tem gerado transtorno aos motoristas que transitam por esse trecho. Desde o início da manhã a via foi interditada e o congestionamento no local já se aproxima do viaduto da Avenida Miguel Rosa.



A grande maioria dos veículos parados são caminhões, como o caminhoneiro Allison, que trabalha para uma empresa de alimentos e transporte carnes suínas em uma caminhão refrigerado com destino a Caxias, no Maranhão.



(Foto: Maria Clara Estrêla/ODIA)

“Esse é um trecho curto, que passamos rápido, mas tem meia hora que estamos parado aqui e não temos nem previsão de quando vamos sair daqui. Isso está atrasando e atrapalhando nosso trabalho”, disse.



O acesso à ponte foi fechado e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local organizando o trânsito na tentativa de desobstruir a via.

Manifestantes e caminhoneiros apoiadores do presidente Bolsonaro voltaram a bloquear o trânsito na zona Sul de Teresina na altura da Ponte da Tabuleta, que liga a capital piauiense a Timon. A movimentação começou nas primeiras horas desta manhã (01) mesmo após determinação do STF para que a PRF desobstrua as rodovias sob pena de multa e prisão do diretor-geral da corporação.

Usando pneus e galhos de árvores, o grupo impede a passagem de veículos e isso já causa a formação de congestionamento na região. Esta é a segunda vez que manifestantes bloqueiam o trecho da Ponte da Tabuleta em protesto contra o resultado do pleito eleitoral. Na noite de ontem (31), o grupo se reuniu no mesmo local onde tocou fogo em pneus e fechou os dois sentidos do acesso à ponte próximo ao balão. Formou-se um congestionamento no local e a PRF chegou a ser acionada para desobstruir a via.

Protesto também na BR-316

Na manhã desta terça (01), a PRF confirmou que caminhoneiros voltaram a interditar o trecho da BR-316 que havia sido desobstruído na noite de ontem (31). Os manifestantes voltaram a se reunir no local causando congestionamento e lentidão no trânsito. Equipes da PRF se dirigiram até o trecho da rodovia federal na capital para negociar com o grupo e liberar a via.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Ainda ontem, a PRF anunciou a desobstrução de parte da rodovia BR-316 e o controle da situação. A desobstrução da via seguiu determinação do STF, que ordenou a liberação do trânsito onde houvesse protestos. Em nota, a Confederação Nacional do Transporte se posicionou contra as manifestações e bloqueios afirmando que a situação afeta negativamente a economia do país.

STF determinou desbloqueio das vias sob pena de prisão do diretor-geral da PRF

Parte da rodovia BR-316 em Teresina foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda na noite de ontem (31). A desobstrução da via foi iniciada após determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro ordenou que as polícias militares e a PRF liberassem em caráter imediato as rodovias fechadas sob pena de multa de R$ 100 mil por hora para o diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques, a partir da meia-noite de hoje (01).

Além da multa, Alexandre de Moraes determinou ainda que caso a PRF descumpra o que foi ordenado, Silvinei Vasques será afastado de suas funções e preso em flagrante por omissão e inércia para resolver a situação. A decisão de Alexandre de Moraes foi referendada pelos demais ministro do STF.

Por meio de nota, a PRF-PI informou que “estava trabalhando para liberar o mais rápido possível” as vias obstruídas pelos manifestantes em Teresina.



Ainda ontem, manifestantes havia bloqueado a Ponte da Tabuleta em protesto - Foto: Reprodução

Protestos se espalham pelo país

Desde a noite do domingo (30), grupos de caminhoneiros e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fecharam trechos das rodovias em vários estados contestando o resultado da eleição na qual Luís Inácio Lula da Silva foi eleito presidente. O grupo alega que houve fraude no pleito, mas nenhuma prova chegou a ser apresentada.

Aqui em Teresina, cerca de 40 manifestantes interditaram os dois sentidos da BR-316 ateando fogo em pneus. A movimentação causou um congestionamento de aproximadamente 1 km nos dois sentidos, embora a PRF tenha dito que a manifestação era pacífica e que estava sendo permitida a passagem de veículos de passeio e motocicletas.

Confederação Nacional dos Transportes é contra os bloqueios

Ainda na noite de ontem (31), a Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou nota na qual diz que está acompanhando as paralisações pelo país e se posicionou contra os bloqueios nas estradas. A entidade disse que respeita o direito de manifestação de todo cidadão, entretanto defendeu que ele seja exercido sem prejudicar o direito de ir e vir das pessoas.

A CNT pontuou que “além de transtornos econômicos, paralisações geram dificuldades para locomoção de pessoas, inclusive enfermas, além de dificultar o acesso do transporte de produtos de primeira necessidade da população, como alimentos, medicamentos e combustíveis”.

A Confederação finalizou afirmando que qualquer tipo de bloqueio não contribui para a atividade do setor transportador e, consequentemente, para o desenvolvimento do Brasil.

