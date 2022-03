Por conta das chuvas, Governo cancela evento presencial no Monumento Heróis do Jenipapo

O Governo do Estado do Piauí cancelou nesta sexta-feira (11) a solenidade presencial em alusão à Batalha do Jenipapo, que ocorreria no próximo domingo (13) no monumento Heróis do Jenipapo, em Campo Maior. A solenidade ocorrerá agora somente de forma online.



O cancelamento se deu em razão das fortes chuvas que tem caído na região de Campo Maior e que acabaram prejudicando a conclusão da primeira etapa das obras de reforma e requalificação do monumento Heróis do Jenipapo. O monumento estava sob risco de desabamento, o que fez o governador Wellington Dias assinar, em dezembro de 2021, um decreto de emergência para realização de obras.



Foto: Governo do Piauí

“Vistoria técnica constatou graves danos à estrutura do Monumento Batalha do Jenipapo, evidenciando risco de desabamento e outras consequências desta natureza que podem causar transtornos às pessoas que ali frequentam e dano ao patrimônio público irreversível”, dizia a publicação.

“Por conta da impossibilidade de concluir a primeira etapa das obras, o local ficou impossibilitado de receber a tradicional solenidade cívico-militar alusiva à Batalha do Jenipapo sem garantir as condições de segurança e conforto para a população, homenageados e autoridades”, disse o Governo do Piauí em nota.

A solenidade ocorrerá de forma totalmente online com todos os convidados e homenageados previstos, podendo ser acompanhada pela internet.

Com informações do Governo do Piauí