Porco nasce com duas cabeças em Jatobá do Piauí; caso chama atenção da população

O nascimento de um porco siamês chamou a atenção da população da cidade de Jatobá do Piauí, a 138 km de Teresina. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o pequeno animal nasceu com duas cabeças além de possuir cerca de seis patas.



Ainda segundo as imagens, é possível verificar que ambos os porcos estão ligados pelo abdômen. De acordo com o relato de populares, o porco nasceu há cerca de 12 dias, mas infelizmente faleceu há dois.

De acordo com a veterinária Roberta Siqueira, o fenômeno não é tão comum de acontecer, mas uma particularidade entre os animais pode ter sido o fator predominante para a ocorrência dessa a anomalia.



Foto: Reprodução/Whatsapp

“Pode acontecer sim, porém não é tão comum porque são defeitos genéticos. Então, talvez tenha acontecido de haver uma consanguinidade, um parentesco entre esses animais ou algum problema, alguma medicação ou algum defeito no manejo do animal que tenha causado esse fenômeno. Porque não é tão comum acontecer, é um fenômeno rápido”, disse Roberta Siqueira.

Roberta explica ainda que esse fenômeno genético é raro de acontecer, porém todos os animais estão suscetíveis a isso.

“Pode vir a ocorrer com bovinos, com um cãozinho, ou seja, em todos eles podem acontecer isso. Não tem uma espécie assim para gente dizer que tem uma predeterminação maior. Pode acontecer em todas as espécies com a mesma probabilidade. É um pouco difícil a gente ver esses casos, mas eles acontecem”, pontuou.

Por fim, a veterinária ressalta que os animais não resistem por muito tempo, pois na maioria das vezes dividem os mesmos órgãos vitais

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no