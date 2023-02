Prazo para declarar imposto de renda começa dia 15 de março e segue até 31 de maio

Começa no próximo dia 15 de março o prazo para os contribuintes fazerem suas declarações de Imposto de Renda referentes ao exercício de 2022. O prazo segue até o dia 31 de maio e pode ser feita online através do aplicativo Meu Imposto de Renda ou pela plataforma da Receita Federal no site da Receita.



A data de abertura das declarações mudou em 2023 em relação aos anos anteriores. Em geral, a Receita Federal abria seu sistema para os contribuintes declararem o IR no primeiro dia de março. Este ano, esse prazo começa somente no dia 15 para permitir que os contribuintes possam usufruir da declaração pré-preenchida desde o início da entrega.



Essa declaração pré-preenchida funciona como um “atalho da burocracia”, ou seja, os dados do contribuinte são entregues já no início do processo porque ficam armazenados no banco da Receita Federal a partir de declarações feitas anteriormente. A maior vantagem é diminuir as chances de erro no preenchimento dos dados. É o que explica o auditor fiscal da Receita Federal no Piauí, José Valter Oliveira.

“A comodidade é porque você tem seus dados e informes de rendimento a partir da base da Receita, seus bens e as declarações do ano passado. Então você não precisa ir atrás de recolher documentação junto às fontes pagadoras e isso agiliza o processo e evita inconsistências nas informações prestadas. Evita até a incidência ou reincidência na malha fina”, diz o auditor.

José Valter pede aos contribuintes que tenham atenção aos prazos e que se planejem com antecedência juntando todos os documentos que serão necessários para declarar o Imposto de Renda. Ele lembra que quanto antes a declaração for feita, mais rápido o contribuinte receberá a restituição.

A Receita Federal apresentará todas as informações detalhadas a respeito da declaração do Imposto de Renda 2023 no dia 27 de fevereiro em uma coletiva de imprensa.

