Prazo para pagar a terceira e última parcela do IPVA encerra hoje

Encerra nesta terça-feira (31) o prazo para quem optou pelo parcelamento do IPVA 2022 pagar a terceira e última parcela do imposto. O prazo segue o calendário divulgado no final do ano passado pelo Governo do Estado na instrução normativa 002/2021. Vale lembrar que no pagamento parcelado não incide o nenhum desconto.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

O desconto de 15% foi aplicado somente para quem optou pelo pagamento em cota única e quitou o IPVA até 31 de janeiro. Já quem optou por pagar a cota única apenas em fevereiro, o desconto foi de 10%. Em caso de pagamento da cota única em março, esse desconto caía para 5%.

É importante ressaltar que aqueles que pagarão a terceira e última parcela do IPVA até amanhã já devem ter quitado a primeira cota, que venceu em 31 de março; e a segunda cota, que venceu em 29 de abril.

