Prazo para solicitar reaplicação do Enem 2022 começa hoje e vai até sexta-feira

Começou nesta segunda-feira (21) o prazo para solicitar a reaplicação das provas do Enem 2022 para aqueles inscritos que não conseguiram fazer o exame por motivos de doença ou desastres naturais. A solicitação deve ser feita através da Página do Participante até a próxima sexta-feira (25). Vale lembrar que o direito à reaplicação da prova depende das condições elencadas no edital.



Caso a pessoa inscrita tenha sido afetada por desastres naturais, por comprometimento da infraestrutura do local ou falta de energia elétrica, ela pode pedir a reaplicação. No rol de questões logísticas que servem como motivo para o pedido estão ainda erros de execução em procedimento de aplicação.



Foto: Pedro Cardoso/O Dia

Quem deixou de fazer a prova por sintomas de alguma doença infectocontagiosas listadas no edital também poderá entrar com o pedido. As doenças que respaldam a reaplicação do Enem 2022 são: covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus Influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus, selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

No caso de doenças infectocontagiosas, os pedidos de reaplicação do Enem devem ser acompanhados por documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Inep individualmente. Já no que se refere a problemas logísticos, o Instituto avaliará as solicitações de acordo com as possíveis intercorrências registradas. A provação garante a reaplicação do exame, que ocorrerá em data ainda a ser divulgada.

Inscritos que faltaram à prova do Enem no primeiro ou segundo dia, mas por motivos que não se enquadram edital não têm direito à reaplicação da prova.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no