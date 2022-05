Prefeitos do Território dos Carnaubais propõem criação de consórcio intermunicipal

Os prefeitos de sete municípios que compõem o Território dos Carnaubais, no Norte do Piauí, articulam a criação de um consórcio intermunicipal de Saúde para reduzir custos de tratamentos que são realizados em Teresina. Essas cidades reúnem ao todo cerca de 90 mil habitantes.

Os gestores se reuniram com a governadora Regina Sousa (PT) e o secretário de Saúde, Neris Junior, nessa quarta-feira (25/05) e apresentaram que a ideia inicial é a implantação de uma policlínica que ofereça atendimento especializado. A medida, segundo os prefeitos, é a redução da necessidade de transporte de pacientes para a capital.

A policlínica deverá ser financiada pelo Governo do Estado e pelas prefeituras, que contribuiriam com valores proporcionais ao tamanho da população do município. O prefeito de Castelo do Piauí, Magno Soares, explicou que a policlínica deve contar com consultas e procedimentos ambulatoriais e reduzir os custos. “Vamos reduzir os custos em, aproximadamente, 70% e otimizando os serviços, colocando-o próximo da população” disse.

Um Projeto de Lei será encaminhado pelo executivo estadual para a Assembleia Legislativa criando o consórcio, enquanto os prefeitos articulam emendas com deputados estaduais e federais para a estruturação da policlínica. O consórcio reúne os municípios de Castelo, Juazeiro, São João da Serra, Novo Santo Antônio, Buriti dos Montes, São Miguel do Tapuio e Assunção do Piauí. .

