Prefeitura, Governo e TJ decretam ponto facultativo na segunda-feira (15)

Na próxima terça-feira (16) se comemora o aniversário de Teresina. Por se tratar de um feriado municipal, vários órgãos da administração pública já estão decretando ponto facultativo na segunda-feira (15). É o caso do Governo do Piauí, do Poder Judiciário e, agora, da Prefeitura de Teresina.



O anúncio foi feito ainda ontem (12). Por meio de decreto, o prefeito Dr. Pessoa (MDB) determinou que a segunda-feira seja de ponto facultativo para os servidores da administração pública do Executivo Municipal. Somente os serviços essenciais e de interesse público como hospitais, maternidades, UPA’s, SAMU, laboratórios centrais, internações no CAPS e os serviços de fiscalização no trânsito funcionarão.



Foto: Arquivo O Dia

A governadora Regina Sousa também decretou ponto facultativo no âmbito da administração pública direta e indireta do estado do Piauí. Aos órgãos que prestam serviços essenciais, a decisão de conceder ponto facultativo na segunda-feira (12) será tomada pelos gestores.

Já o Tribunal de Justiça (TJPI) decretou ponto facultativo na segunda (15) com compensação a ser feita pelo cumprimento de uma hora diária a mais de trabalho entre os dias 01 e 08 de agosto de 2022.

