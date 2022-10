Prefeitura de Água Branca abre concurso para preencher 209 vagas; veja cargos

A Prefeitura de Água Branca (distante 100 km de Teresina) divulgou a abertura das inscrições de um novo Concurso Público para seu quadro de pessoal e formação de cadastro reserva. O município tem como objetivo o preenchimento de 209 vagas para níveis Superior e Médio/Técnico.



Para concorrer às vagas é necessário possuir os seguintes requisitos: ser brasileiro; ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse; possuir escolaridade de acordo com o cargo pretendido. O profissional contratado terá a cumprir a carga horária de 20 a 40 horas semanais. O valor da remuneração mensal será de R$ 1.212,00 a R$ 8 mil.



Confira o edital do certame AQUI.



Inscrições

As inscrições podem ser realizadas via internet, por meio do site da organizadora. O prazo disponível para se inscrever será de 31 de outubro até 05 de dezembro de 2022. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 92 a R$ 120. Há possibilidade de solicitar a isenção do pagamento até 03 de novembro de 2022.



Processo de seleção

A classificação ocorrerá por meio de prova objetiva, tendo como conteúdo Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemática; Noções de Informática; Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos e Locais. A prova está prevista para 22 de janeiro de 2023.



Os candidatos dos cargos de nível superior também serão submetidos a avaliação curricular. Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias também haverá Curso Introdutório de Formação.



A validade do Concurso Público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, contado a partir da homologação do resultado final.



Confira as oportunidades e suas escolaridades:

Cargos de Nível Superior



Agente Ambiental (1);

Agente de Controle Interno (1);

Arquiteto (1);

Assistente Social (5);

Biólogo (1);

Biomédico (2);

Cirurgião‐Dentista (6);

Contador (1);

Enfermeiro (8);

Enfermeiro Plantonista (4);

Engenheiro Agrônomo (1);

Engenheiro Civil (1);

Farmacêutico (2);

Fisioterapeuta (10);

Fonoaudiólogo (2);

Médico (8);

Médico Veterinário (1);

Nutricionista (4);

Pedagogo (4);

Professor de Educação Infantil (25);

Professor de 1º ao 5º Ano (25);

Professor de Português (3);

Professor de Matemática (4);

Professor de História (3);

Professor de Geografia (1);

Professor de Ciências (3);

Professor de Educação Física (3);

Professor de Artes (1);

Professor de Religião (1);

Professor de Inglês (1);

Profissional de Educação Física (2);

Psicólogo (3);

Psicopedagogo (2);

Terapeuta Ocupacional (1);

Cargos de Nível Médio/Técnico



Agente Comunitário de Saúde (8);

Agente de Combate a Endemias (4);

Agente de Vigilância Sanitária (2);

Almoxarife (2);

Auxiliar Administrativo (10);

Auxiliar de Secretaria (10);

Auxiliar em Saúde Bucal (6);

Fiscal Ambiental (1);

Fiscal de Obras (2);

Fiscal de Trânsito (3);

Fiscal de Tributos (3);

Técnico em Enfermagem (10);

Técnico em Radiologia (2);

Técnico em Saúde Bucal (5).

