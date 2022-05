Prefeitura de Vera Mendes desobriga uso de máscara contra a covid-19

A Prefeitura Municipal de Vera Mendes, a 387 Km de Teresina, revogou a obrigatoriedade do uso da máscara contra a covid-19 em ambientes fechados. A medida só não vale para hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), clínicas laboratoriais e em casos de sintomas gripais. Nestas situações, o uso de máscara segue obrigatório.





Para os indivíduos considerados com maior risco de desenvolver formas graves da covid como idosos, puérperas, imunossuprimidos, transplantado, portadores de câncer e portadores de doenças crônicas, o uso da máscara também continua sendo obrigatório. Aqueles que testarem positivo para covid-19 ou que tiveram contato recente com quem teve a doença também devem mante o uso da máscara.

Para determinar a flexibilização nas medidas não farmacológicas contra a covid-19, o prefeito de Vera Mendes, Carlos José da Silva, levou em consideração os índices de cobertura vacinal alcançados no município com mais 60,69& da população vacinada com a terceira dose até o momento e a ampla disponibilização dos imunizantes nos postos de saúde.

A medida começou a valer a partir da data de publicação do decreto.

