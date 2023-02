Previsão do tempo: Norte do Piauí terá chuvas intensas nesta segunda-feira

As regiões Norte e Centro-Norte do Piauí estão na área de alerta para a ocorrência de chuvas intensas nesta segunda-feira (13) conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. A previsão é de temporais em 32 cidades, incluindo alguns municípios do litoral do Estado.



De acordo com o alerta, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 Km/h, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet pede que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e nem estacionem veículos próximos a torres de transmissão de placas de propaganda.



Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser contatada pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

A previsão do tempo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente aponta para tempo nublado a parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas. Já para a região Centro-Norte o tempo permanece nublado com ocorrência de pancadas de chuva. No Sudeste piauiense o tempo fica ensolarado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Para Teresina, a previsão do tempo é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada a fim do dia. A temperatura na capital deve variar até 34 graus.

Veja abaixo as cidades em alerta para risco de temporal no Piauí.

Altos

Barras

Batalha

Boa Hora

Bom Princípio do Piauí

Buriti dos Lopes

Cabeceiras do Piauí

Campo Largo do Piauí

Caraúbas do Piauí

Caxingó

Cocal

Esperantina

Ilha Grande

Joaquim Pires

Joca Marques

José de Freitas

Lagoa Alegre

Luís Correia

Luzilândia

Madeiro

Matias Olímpio

Miguel Alves

Morro do Chapéu do Piauí

Murici dos Portelas

Nossa Senhora dos Remédios

Parnaíba

Piracuruca

Porto

São João do Arraial

São José do Divino

Teresina

União

