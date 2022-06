PRF vai realizar leilão de veículos apreendidos no Piauí; veja como participar

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Piauí realizará leilão virtual de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos e que se encontram há mais de 60 dias nos pátios conveniados. Ao todo, são 230 veículos.

O leilão será realizado na modalidade virtual e a sessão pública on line está prevista para ser realizada no dia 24 (sexta-feira) do mês de junho de 2022, às 09:00h. A transmissão acontecerá por meio do endereço eletrônico “site” do leiloeiro oficial - "VIP Leilões": https://www.vipleiloes.com.br. As fotos e descrições dos bens a serem leiloados também estão disponíveis nesse site.

Visitação aos veículos

A visitação pública dos lotes de veículos destinados a leilão dar-se-á no período de 20 a 24 de junho de 2022, no Pátio D&M Parnaíba: Av. Dezenove de outubro, 3376, bairro Conselheiro Alberto Silva, CEP 64200-000, em Parnaíba-PI, no horário compreendido das 08h00 às 17h00, devendo ser agendada com antecedência razoável, por meio do contato telefônico do pátio.

