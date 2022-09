Processo seletivo de estagiário do MPT acontece neste domingo; veja local de provas

O Ministério Público do Trabalho no Piauí (MPT-PI) divulgou o local e horário que irão acontecer as provas do processo seletivo para estagiário do órgão. O certame oferece vagas para os cursos de Direito, Ciências Contábeis e Jornalismo e as provas serão realizadas no dia 25 de setembro, domingo, das 14 às 18 horas, no prédio do Centro de Ciências da Saúde (FACIME/UESPI), localizado na Rua Olavo Bilac, 2335 – Centro/Sul, Teresina (acesso pela rua primeiro de maio).

Os candidatos deverão comparecer ao referido local para a realização das provas com antecedência de trinta minutos do horário fixado para o seu início, ou seja, até às 13:30 horas, quando os portões serão fechados. Após este horário não será mais permitida a entrada do candidato ao local da prova.



Os alunos serão submetidos a provas objetivas e subjetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Ao todo estão sendo ofertadas oito vagas para o curso de Direito, uma para o curso de Jornalismo e cadastro de reserva para o curso de Ciências Contáveis. Os estudantes irão atuar na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 22 Região, em Teresina. Além disso, o edital prevê ainda uma vaga para o curso de Direito, a ser preenchida para a Procuradoria Regional do Trabalho da 16 Região/Caxias, que está atualmente instalada na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 22 Região, em Teresina.

O resultado do certame será divulgado no dia 26 de outubro. Logo depois, os aprovados serão chamados para apresentar a documentação e, então, iniciar as atividades. O estágio terá a duração de um ano e poderá ser prorrogado até o limite de dois anos, a depender da avaliação do desempenho do estagiário produzida pelo respectivo supervisor.

Os estudantes cumprirão uma carga horária de vinte horas semanais, distribuídas em jornadas de quatro horas, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da SEDE, sem prejuízo das atividades discentes do estagiário. É assegurado ao estagiário recesso remunerado de 30 (trinta) dias anuais, sempre que a duração do estágio for igual ou superior a 1 (um) ano. O recesso poderá ser concedido de forma proporcional, caso o estágio ocorra em período inferior a 1 (um) ano. O valor da bolsa é de R$ 976,00, além de auxílio-transporte de R$11 por dia de efetivo estágio realizado. O estagiário também terá direito a seguro contra acidentes pessoais, mediante Apólice Coletiva de Seguro.

Ministério Público do Trabalho do Piauí