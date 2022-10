Procon encontra irregularidades e autua postos de gasolina e várias lojas em Parnaíba

Agentes do Procon (Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor) estiveram no município de Parnaíba, região Norte do Piauí, para fiscalizar postos de combustíveis, supermercados, clínicas veterinárias, pizzarias, padarias e revendas de gás de cozinha. A fiscalização foi solicitada pela 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, que tem como titular o promotor de Justiça Cristiano Peixoto.



FOTO: Ascom MPPI

O trabalho foi realizado entre os dias 26 a 30 de setembro. Três postos de combustíveis foram autuados, por não repassarem ao consumidor o desconto no valor do combustível. Um supermercado e uma pizzaria foram autuados, o primeiro por vender produtos vencidos e o segundo por desproporção de preços. Uma clínica veterinária também foi autuada por não possuir registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária-CRMV.

FOTO: Ascom MPPI



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações MPPI