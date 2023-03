Produtos da Páscoa serão alvos de fiscalização no Piauí

Os produtos comercializados nesse período de Páscoa em supermercados do Piauí, como os tradicionais ovos, serão fiscalizados pelas próximas semanas por equipes do Instituto de Metrologia do Estado do Piauí (Imepi). A operação teve início nesta quarta-feira (15) e deve seguir até o dia 14 de abril.

De acordo com o órgão, a operação será divida em duas fases. Na primeira, os produtos são coletados para análise quantitativa no laboratório de Pré-medidos do Instituto. Em seguida, os alimentos recolhidos são periciados quanto ao peso que indicam na embalagem. Os produtos aprovados na perícia poderão ser doados para instituições beneficentes devidamente cadastradas.

Foto: Arquivo / O Dia

O Imepi explicou ainda que em caso de irregularidade, os produtos, que não atenderem às normas exigidas pela portaria do Inmetro, serão reprovados e os estabelecimentos autuados com multa. A ação tem por objetivo defender os direitos dos consumidores e garantir que o cliente não seja lesado na hora de fazer sua compra.

Nessa quarta-feira (15), supermercados da zona Sul de Teresina receberam a fiscalização do Imepi, que foi acompanhada pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PI).

“A equipe técnica do Imepi trouxe os representantes da comissão da OAB para acompanhar um dia de fiscalização e saber como são os procedimentos adotados nas operações. Também aproveitamos a oportunidade para estreitar laços e colocar nossa equipe à disposição da OAB”, disse a diretora geral do Imepi, Patrícia Leal.

Com informações do Imepi

