Programa ‘Tarde da FM O DIA’ estreia nesta quarta-feira (08) com locutor ‘Erickzão’

Estreia nesta quarta-feira (08) o novo programa da rádio do Sistema O DIA de Comunicação: a ‘Tarde da FM O DIA’, com o locutor Erick Paulo, mais conhecido pelo público como “Erickzão”. O programa vai ao ar de segunda à sexta-feira, das 16 às 18h.

Trazendo como foco a interação com o ouvinte, Erick Paulo explica que seu programa é interinamente comunicativo e valoriza a participação popular. Com quadros como “A Hashtag”, a ‘Tarde da FM O DIA’ traz temas que estão em destaque e busca fazer entretenimento pautado pela audiência.

“Temos quadros onde os ouvintes ficam à vontade para falar sobre assuntos voltados à relacionamentos e questões do dia-a-dia. Falamos sobre temas que estão sendo comentados e estão tendo destaque na mídia. É um programa 100% interativo. Quem conhece meu trabalho sabe que gosto de estar com o povo e trazer a participação popular”, comenta o locutor.

O programa combina música com entretenimento e participação do público, tudo isso através de estratégias que Erick Paulo adota há mais de sete anos e, com isso, conquista a sua audiência. “Estamos ali batendo papo, é um programa totalmente diferente, pois competimos com várias plataformas e por isso gostamos de alinhar uma boa música com temas diversificados e trazemos nossa audiência como destaque, porque o ouvinte gosta de falar, ouvir a voz dele no rádio. ”, disse Erickzão.

De Volta pra Casa

Após as 18h, estreia também o “De Volta pra Casa”, um programa que tem como objetivo interagir diretamente com os ouvintes que estão no trânsito: motoristas, pessoas voltando ou indo para o trabalho, faculdade, etc.

“É um programa mais light, onde falamos de trânsito, se acontece um acidente a gente avisa o ouvinte, às vezes um caminho a quebra ou uma BR está congestionada, então falamos sobre esses assuntos. Trazemos também a participação do ouvinte, falando com aquele que está no carro, no ônibus, indo estudar, trabalhar, voltando para casa ou indo para mais um expediente", pontua Erick Paulo.

