Programa "Caixa para Elas" é lançado no Piauí com presença de Ciro e Elmano

A Caixa Econômica Federal lançou nesta sexta-feira (12/08) em Teresina o programa “Caixa para Elas”, que busca oferecer financiamento especial para as mulheres e colaborar para o enfrentamento da violência contra a mulher. A solenidade contou com a presença do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do senador Elmano Férrer.

A vice-presidente de habitação da Caixa, Heriete Sartori, explicou que o “Caixa para Elas” é direcionado para todas as mulheres, independente se estão inscritas em programas sociais do Governo Federal. Entre os benefícios, estão condições diferenciadas e orientação para o empreendedorismo.

“É um espaço exclusivo para acolhimento e orientação para as mulheres. Vamos trabalhar com três pilares principais: proteção, promoção do empreendedorismo e produtos com condições especiais. Vamos estimular as mulheres a ter uma renda, para conseguir uma independência financeira, produtos com condições especiais para as mulheres. Em cada agência, vamos ter pelo menos dois servidores treinados para o programa”, disse Heriete.

O ministro Ciro Nogueira lembrou a importância da Caixa Econômica no combate à violência contra a mulher pela grande presença do banco no interior do país e seu contato direto com as mulheres de baixa renda, como as beneficiárias do Auxílio Brasil. “No Piauí, das 609 mil pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil, 82% são mulheres. É, sem dúvida, uma grande oportunidade de garantir independência para essas mulheres vítimas de violência”, disse Ciro.

O senador Elmano Férrer, por sua vez, comentou os avanços e a importância do banco durante o pagamento do Auxílio Emergencial na pandemia. “A Caixa tem trabalhado muito pelo Brasil em todos os seguimentos, inclusive na área do empreendedorismo. “As mulheres são as grandes empreendedoras do Brasil”, reforçou.

