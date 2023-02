Programa Ideias em Debate discute sobre implementação de governo digital

No programa Ideias em Debate - Negócios, Mercado e Inovação, exibido na noite de terça-feira (14) pela O DIA TV, o advogado e apresentador Campelo Filho recebeu o secretário da Agência de Tecnologia e Informação do Piauí (ATI), Ellen Gera, e a cientista, empreendedora e mestre em administração Vanessa Alencar para debater sobre transformação digital.

A implementação de um governo digital, onde os serviços públicos são oferecidos por meio de plataformas digitais, é uma pauta recorrente em todo o mundo, tendo em vista que muitos países já estão em processo de transformação digital. Seja em ambientes empresariais ou públicos, essa mudança vem se tornando cada vez mais necessária.



Campelo Filho recebe convidados para debater sobre transformação digital (Foto: Arquivo O DIA)

Mas, afinal, o que é transformação digital? Vanessa Alencar explica, de forma simplificada, que o tema diz respeito à implantação de uma mentalidade digital nas organizações. “Muitas vezes pensamos que a transformação digital é apenas criar um site e colocar uma tecnologia para atendimento, mas na verdade devemos olhar de uma forma macro, considerando as organizações onde serão implementadas essas mudanças. A transformação digital vem para dar agilidade aos processos”, aponta.

Sobre o assunto, Ellen Gera comenta que, recentemente, o governador Rafael Fonteles realizou uma reunião com o primeiro Conselho de Transformação Digital do Piauí. “Já aprovamos o modelo do processo de implementação de um governo digital e agora temos que formar equipes, realizar contratações de softwares e isso trará oportunidades para que startups contribuam com o desenvolvimento desse serviço”, disse.



Para o secretário da ATI, não basta que todos os serviços sejam feitos de maneira online, é preciso também que as pessoas tenham acesso a essas plataformas e que saibam utilizá-las. "Recentemente fizemos uma pesquisa sobre os países que estavam avançados na transformação digital e vimos que na Estônia apenas o casamento e a separação são feitos de maneira presencial, todos os outros processos são feitos de forma online. Nesse contexto, os processos do governo precisam estar preparados para ocorrer de maneira online e as pessoas também precisam ter acesso a essas plataformas. Assim, o cidadão ganha tempo e agilidade nos serviços”, destaca Ellen Gera.

O governo digital já foi implantado em diversos países (Foto: Reprodução)



Durante o programa, foi debatido sobre os principais benefícios e desafios de se implantar um governo digital. De acordo com Vanessa Alencar, com a transformação digital, o governo pode reduzir certos custos e a sociedade ganha com uma prestação de serviços mais ágil e eficiente. Já em relação aos desafios, a empreendedora acrescenta que a mudança estrutural na cultura é uma das dificuldades, uma vez que existem mitos acerca da tecnologia tomar o espaço de trabalhadores e deixá-los sem emprego.

“A inovação melhora a vida das pessoas e a transformação digital perpassa uma mudança cultural e esse é o grande desafio. A princípio, para que a transformação ocorra, é preciso uma decisão estratégica, pois envolve um investimento inicial para depois reduzir os custos. Temos mitos sobre fechamento de vagas e empregos e demissões, então tudo isso gera questões que precisam ser bem trabalhadas”, afirma.

Ellen Gera acrescenta ainda que a transformação digital não diz respeito somente a tecnologia, mas a um processo de desburocratização do serviço público, levando em consideração que é preciso existir infraestruturas essenciais para o processo de modernização. "Precisamos de infraestruturas adequadas, como segurança da informação para que os dados sejam preservados. Embora o Piauí já tenha avançado, para o governo que queremos é preciso muitos investimentos em tecnologia de base”, enfatiza.

Veja o programa completo:





