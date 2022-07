Programa O DIA Rural comemora um ano enaltecendo a vida no campo e agronegócio no Piauí

O O DIA Rural, exigido pela O DIA TV (afiliada Rede TV, canal 23.1) , comemora um ano neste mês de julho. O programa destaca os desafios e o desenvolvimento que os trabalhadores do campo e o agronegócio enfrentam diariamente. As equipes do O DIA Rural percorreram municípios de Norte a Sul do Piauí, mostrando as riquezas e potencialidades de quem vive da nossa terra.

A apresentadora Edna Maciel destaca a importância da equipe para a produção do programa, enfatizando o empenho de todos que integram o O DIA Rural. Segundo ela, contar com profissionais dedicados faz com que o resultado seja sempre o melhor a cada programa.

Apresentadora Edna Maciel (Foto: Ednaldo Rodrigues/ODIA)

“Embora a equipe seja pequena, mas são muito dedicados. O Raimundo Lima tem uma larga experiência nessa área. Juntou tudo isso e a vontade de fazer uma apresentação que o programa pedia. Logo que recebi o convite fiquei muito contente, porque gosto de desafios e era um desafio apresentar um jornal de um segmento específico. Um ano. Estamos começando tudo ainda, e a cada programa é uma descoberta”, disse.

Além disso, o retorno recebido, tanto da população como dos especialistas, faz com que o programa atenda àqueles que mais tem interesse, ou seja, que vivem diretamente da agricultura e do agronegócio, além, claro, de levar conhecimento ao grande público.

“O programa dá uma enorme contribuição ao Estado com suas ações, seja na agricultura familiar ou no agronegócio, e a comunicação tem esse papel, de divulgar e cobrar, recebendo do público, dos gestores e especialistas esse retorno de como estamos indo. A partir deste feedback, estamos pensando em quadros novos, num aprimoramento do programa”, adianta a novidade.

Repórter Raimundo Lima (Foto: ODIA)

Para o repórter Raimundo Lima, completar um ano de O DIA Rural dá o sentimento de dever cumprido. Segundo ele, poder abordar tantos temas importantes, trazendo inovações e apresentando novidades para o trabalhador rural demonstra que o programa está no caminho certo.

“Foi um desafio que assumimos, de trazer para os nossos telespectadores a notícia do campo. O trabalho do homem, as potencialidades do Estado, as novidades em pesquisas ligadas ao campo, mostrando também as dificuldades enfrentadas por quem mora na roça, nas fazendas, para quem luta para conseguir se desenvolver nesse primeiro setor, que tem uma importância fundamental nesse país”, destaca.

Raimundo Lima enfatiza que a principal proposta do O DIA Rural é levar aos telespectadores as potencialidades e novidades do Estado, fora do ambiente urbano. “Sempre fomos bem recebidos onde passamos, nas pequenas e grandes propriedades, nos eventos que acontecem em todo o interior do Piauí, e essa é a nossa luta, levar a melhor informação, com ética e responsabilidade sobre o universo do agro no território piauiense”, complementou.

A produtora do O DIA Rural, Leilany Feitosa, ressalta que o programa destaca os desafios e o trabalho gerado pelo homem do campo, além do desenvolvimento gerado pelo agronegócio, enaltecendo as riquezas do Piauí e suas potencialidades. Outro diferencial do programa é apresentar as pesquisas e tecnologias voltadas para a atividade do campo.

“O programa O DIA Rural a cada semana inova, mostrando as riquezas e as potencialidades do agronegócio do Piauí. Nosso grande diferencial é que mostramos o que é feito aqui dentro do Estado e o que vai para fora. Mostramos o que é pesquisado e o que é feito para melhorar a condição do pequeno, médio e grande produtor rural. Mostramos a tecnologia utilizada e as inovações”, disse.

“Enaltecemos os grande e pequenos projetos, que, aos poucos, vem melhorando a vida do homem do campo, e fazemos questão de morar os trabalhos científicos desenvolvidos nas universidade do Piauí, como UFPI, UESPI e IFPI, como os alunos estão ingressando nesses cursos que são voltados para o agronegócio”, conclui Leilany Feitosa.

