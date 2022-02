Programa "Turistando Piauí" estreia na tela da O DIA TV nesta sexta-feira (18)

Após ganhar visibilidade nas redes sociais, o projeto Turistando Piauí agora também é Turistando TV, com a exibição de um programa semanal, às sextas-feiras, a partir de 9h30, na O Dia TV, canal 23.1. Os episódios trazem o olhar dos influenciadores digitais que percorrem as cidades a convite do projeto, assim como dos agentes de turismo locais que contam um pouco mais sobre a história e os diferenciais dos atrativos turísticos piauienses.



“As mídias sociais e os influenciadores digitais se transformaram em estratégias de marketing para a promoção de destinos turísticos. Com ampla visibilidade entre os mais diferentes públicos, o projeto Turistando Piauí vem mostrando aquilo que temos de melhor a oferecer para quem nos visita. Além deles, levamos o projeto para TV, ampliando ainda mais a visibilidade dos atrativos turísticos do Piauí. É uma oportunidade para mostrar um Piauí que muita gente não conhece e também contribuir para minimizar os impactos negativos na economia do turismo trazidas com a pandemia, já que estamos incentivando a vinda de novos turistas para cá”, afirma o secretário estadual de Turismo, Flávio Nogueira Júnior.

O Projeto Turistando Piauí iniciou no mês de setembro de 2021 e tem o intuito de dar visibilidade ao turismo local em âmbito nacional e internacional, além de fortalecer a retomada do turismo no período pós-pandemia da COVID-19, divulgando os trajetos, assim como os guias locais que estão bastante empolgados com a repercussão do projeto.

O projeto Turistando Piauí é patrocinado pela Secretaria Estadual de Turismo do Piauí.

