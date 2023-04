Projeto quer conter dunas do litoral do Piauí através do plantio de mudas

No litoral Nordestino é comum encontrarmos dunas nos entornos das praias. Essas belezas naturais são formadas através da interação entre mar, vento, areia e vegetação e tornam-se verdadeiros pontos turísticos nos locais onde existem. Recentemente, repercutiu nos meios de comunicação o possível desaparecimento da Duna do Pôr do Sol, que fica localizada na Praia de Jericoacoara (CE).

As dunas, que já chegaram a 60 metros de altura, podem acabar desaparecendo completamente nos próximos anos. Isso acontece devido a fatores naturais, como o vento e as marés. No entanto, as ações humanas também são responsáveis por esse processo de desaparecimento.



(Foto: Reprodução/Secretária de Turismo do Ceará)

No Piauí, as dunas também podem passar pelo mesmo processo. Pensando nisso, um projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf-PI), busca realizar a contenção de dunas no litoral piauiense. A ideia é que, através do plantio de mudas nativas nas formações, o processo erosivo natural desacelere.

(Foto: Divulgação/ Codevasf-PI)

A primeira etapa do projeto já foi executada em 131 hectares no município de Ilha Grande do Piauí e teve investimento de mais de R$ 2 milhões. “Tivemos a ajuda de toda a população nessa fase, que consistiu no cercamento da área, aplicação de biomantas de fibra de coco, transplantio de capim-açú e plantio de mudas nativas. Como impacto positivo do bloqueio do processo erosivo, temos a preservação de um dos braços do rio Parnaíba que cruza a região”, explica o superintendente da 7ª Regional da Companhia, Marcelo Filho.

(Foto: Divulgação/Codevasf-PI)

Na Ilha Grande do Piauí, o projeto iniciou há sete anos. Ao longo dos anos, a comunidade da região vinha sofrendo com o avanço das dunas em direção às casas dos moradores e rumo à estrada que liga ao porto de embarque para o Delta do Parnaíba. Agora, os órgãos responsáveis querem ampliar a iniciativa para contemplar todo o litoral piauiense.

“Destacamos a experiência da Companhia de já ter feito o projeto dessa iniciativa entre 2011 e 2016. O objetivo é ampliar esforços do Governo do Estado para retomá-lo agora em larga escala contemplando todo o litoral, como Macapá, Luís Correia e demais localidades”, disse o secretário Semarh, Daniel Oliveira.

