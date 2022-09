Promotor averigua se alíquota de 18% do ICMS está sendo desrespeitada no Piauí

Uma empresa que atua na área do serviço de comunicação no Piauí estaria praticando preços levando em consideração a alíquota de 30% do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), mesmo após lei sancionada pela governadora Regina Sousa (PT) que estabelece teto de 18% para a cobrança imposto.

A denúncia que chegou ao Ministério Público do Piauí (MPPI) levou o promotor Francisco de Jesus, da 35ª Promotoria de Justiça, a instaurar um procedimento para averiguar a suposta irregularidade. O documento assinado pelo membro do MP é datado de 5 de setembro.

Promotor Francisco de Jesus (Foto: Portal O Dia)

“No documento, o promotor descreve que o MPPI teve conhecimento de possíveis irregularidades na cobrança de ICMS em operações relativas às comunicações, no que se refere à cobrança de alíquota em patamar superior ao das operações em geral. Determinada empresa estaria cobrando ICMS com alíquota de 30%”, informou o MPPI.

As empresas que atuam na área da comunicação do Piauí foram notificadas pelo MP e deverão no prazo de 10 dias apresentarem esclarecimento sobre valores norteados pelo ICMS.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no