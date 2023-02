Prova de Vida 2023: Piauí divulga calendário para aposentados e pensionistas

Os servidores estaduais inativos, militares da reserva e pensionistas do Governo do Piauí deverão realizar a Prova de Vida 2023 baseado no calendário divulgado pela Fundação Piauí Previdência (PiauíPrev). O procedimento continuará sendo efetivado através do aplicativo “Meu RPPS”, sem a necessidade de comparecimento pessoal.

A data para a realização da Prova de Vida acontece de acordo com o mês de aniversário. O servidor terá três meses para fazer a prova de vida, a contar do início do mês em que ele aniversaria. Os nascidos em janeiro, por exemplo, têm até 31 de março para concluir o procedimento. A não realização da prova implica em suspensão do benefício a partir de 30 dias após o fim do prazo.

Atualmente, a PiauíPrev paga cerca de R$ 205 milhões em 46 mil benefícios, sendo 36 mil aposentados e 10 mil pensionistas. O inativo ou pensionista que possuir mais de um benefício vinculado ao regime próprio do Estado do Piauí deverá proceder a prova de vida uma única vez. Caso o beneficiário seja também servidor estadual ativo, ele deverá selecionar, no aplicativo, a matrícula referente ao benefício, a fim de ter acesso à funcionalidade da prova de vida.

Não precisam realizar a prova de vida os servidores estaduais ativos, bem como os segurados inativos e/ou pensionistas que tiveram seu benefício implantado a partir de janeiro de 2023, assim como os detentores de pensão alimentícia descontada em benefício pago pela PiauíPrev.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no