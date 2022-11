Quase 3 mil piauienses não voltaram para fazer a segunda prova do Enem 2022, diz Inep

Pelo menos 2.970 inscritos que fizeram o primeiro dia de provas do Enem 2022 no Piauí não retornaram para fazer as provas no segundo dia de aplicação. Os dados são do Inep e apontam que a taxa de abstenção do Estado nas provas deste domingo (20) foi 3,43 pontos percentuais mais alta que nas do primeiro dia. No domingo (13), 62.552 piauienses compareceram aos locais de aplicação. Neste domingo (20), somente 59.652 retornaram para as provas.



Apesar disso, os piauienses mantiveram a assiduidade no segundo dia de aplicação do Enem 2022 neste domingo (20). De acordo com os dados do Inep, 59.652 candidatos dos mais de 83 mil que estavam inscritos compareceram para fazer as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Com isso, o Piauí teve taxa de presença de 71,5% no segundo dia do Enem e se manteve como o segundo estado brasileiro com a maior taxa de comparecimento.



Foto: Pedro Cardoso/O Dia

O Piauí ficou atrás somente de Sergipe, que teve taxa de presença no segundo dia do Enem na casa dos 72,8%. O estado brasileiro com o menor comparecimento foi o Amapá, onde apenas 51,4% dos inscritos foram fazer a prova neste domingo (20).

Na modalidade digital, a taxa de presença do Piauí também caiu de 49,2% no primeiro dia para 45,2% no segundo dia. Neste domingo (20), 433 dos 957 inscritos compareceram aos centros de aplicação de prova.

O gabarito oficial do Enem 2022 deve ser divulgado até o dia 23 de novembro. Nesta segunda-feira (21), abriu o prazo de solicitar reaplicação da prova para que os inscritos que não compareceram ao Enem 20220 por motivos de doenças e desastres naturais.

