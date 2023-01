Quatro nomes disputarão lista tríplice para Defensoria Pública do Piauí

O cargo de Defensor Público-Geral do Piauí para o biênio 2023-2025 será disputado por quatro nomes. As inscrições foram deferidas para a formação da lista tríplice e publicadas no Diário Oficial do Estado. São eles: Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior, Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro, João Batista Viana do Lago Neto e Marcelo Moita Pierot.

A comissão eleitoral explicou que o processo tramitou em total transparência e regularidade e que os inscritos cumpriram com as exigências. A eleição da lista tríplice será realizada na modalidade remota, no dia 24 de fevereiro. O processo será coordenado pela comissão eleitoral presidida pela defensora pública Sarah Vieira Miranda.

Foto: Divulgação

Após a votação dos defensores, o atual defensor público-geral, Erisvaldo Marques, encaminhará ao governador Rafael Fontes (PT) a lista com os três mais votados até o dia 3 de março. De acordo com o edital, o chefe do Poder Executivo terá 15 dias para apontar o novo defensor. Caso contrário, o candidato mais votado assumirá o cargo.

