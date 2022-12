Rafael Fonteles é homenageado no Tribunal de Justiça do Piauí

O governador eleito Rafael Fonteles esteve entre as personalidades homenageadas pelo Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) em solenidade realizada nesta terça-feira (06) para a entrega o Colar do Mérito Judiciário, na Classe Grão Mestre, considerada a maior honraria do Poder Judiciário.

Em seu pronunciamento, Rafael Fonteles agradeceu a honraria e garantiu que manterá diálogo com o Poder Judiciário durante sua gestão no Governo do Estado. Ele parabenizou ainda melhora na avaliação do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

“Deixo aqui a minha gratidão por esse reconhecimento aos meus serviços prestados durante os oito anos como secretário de Fazenda. Me comprometo a manter esse diálogo e harmonia com o poder judiciário ao longo da minha gestão como governador do Estado. Aproveito para parabenizar o TJ por alcançar o selo prata na avaliação do CNJ, que é o reconhecimento pelo excelente trabalho realizado”, disse.

Foto: Divulgação

O presidente do TJ-PI, desembargador José Ribamar Oliveira, falou sobre a importância das homenagens.“Hoje celebramos as conquistas alcançadas neste ano de 2022 e não há melhor maneira do que reconhecendo os nossos talentos e esforços. As medalhas são um justo reconhecimento pela dedicação diária ou colaboração de homens e mulheres ao judiciário piauiense”, afirmou.

Também foram homenageados com o Colar do Mérito Judiciário, em outros graus, magistrados, servidores e colaboradores do judiciário. A comenda foi criada em 1994 para homenagear pessoas que tenham prestado relevantes serviços à justiça em geral.

