Rafael Fonteles estabelece meta para zerar fila de cirurgia no Piauí até outubro

O governador Rafael Fonteles afirmou nesta quinta-feira (23), durante evento de lançamento do “Programa Saúde em Dia”, no Palácio de Karnak, que o governo tem com meta zerar a fila de cirurgias no Piauí até o mês de outubro deste ano. O objetivo é que a partir desse prazo a espera por um procedimento cirúrgico não passe de 60 dias.

“Garanto que o Piauí não vai diminuir até outubro deste ano: nós vamos zerar a fila, com [quase] 15 mil cirurgias que serão feitas a mais do que o procedimento feito por mês nos hospitais estaduais nas mais diversas especialidades em todas regiões do estado”, disse o governador.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) estima que até outubro sejam realizadas 14.722 cirurgias eletivas. O planejamento da pasta envolve ainda um mutirão para a realização de consultas e cirurgias de catarata num total de 27 mil. Ao todo, serão 40 mil cirurgias durante o ano de 2023. O valor do recurso investido para a medida será de R$ 10 milhões.

O governador anunciou ainda uma meta para a vacinação do Piauí. Ele estabeleceu que o Piauí alcance a vacinação 90% de cobertura vacinal da população. O secretário de Saúde, Antônio Luiz, explicou que a vacinação apresentou queda na pandemia e desceu ao nível de 70%.

“Com a pandemia houve uma grande queda na cobertura vacinal. Anteriormente, havia uma cobertura de 90% levando em conta as vacinas que são obrigatórias e as anuais, para crianças e as pessoas que têm algum problema e devem se prevenir. Com esse programa, queremos voltar ao nível anterior, que caiu para menos de 70%”, explicou.

Novos serviços

Rafael Fonteles autorizou na solenidade ainda 10 novos serviços de alta complexidade nos hospitais estaduais.

Implantação no Hospital Getúlio Vargas, com conclusão até o mês de maio, dos serviços de cirurgia cardíaca, hemodinâmica cardíaca, assistência do infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (IAM), ambulatorial pós-transplante renal e habilitação oncológica.

Para o hospital Areolino de Abreu, também em Teresina, foi autorizado o serviço de odontologia.

Para o hospital Tibério Nunes, em Floriano, serão disponibilizados, até maio deste ano, os serviços de ambulatório de especialidades e habilitação em ortopedia de alta complexidade. Já no Hospital Regional Deolindo Couto, em Oeiras, foi autorizado o serviço de pediatria 24 horas.

