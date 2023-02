Rafael Fonteles ministra aula na abertura do ano letivo

O governador Rafael Fonteles ministrou uma aula de matemática na manhã desta segunda-feira (6) na solenidade que marcou a abertura do ano letivo na rede estadual de ensino no Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) Rama Boa, no município de Altos. Rafael realizou cálculos matemáticos para alunos e secretários presentes no evento. A escola possui nota 5 no IDEB, maior da grande Teresina e entre as 10 maiores da rede estadual.

Rafael Fonteles entregou ainda a reforma, ampliação e modernização do CETI. Ao todo, o investimento foi R$ 1.219.332,48. “O que nós vimos aqui hoje, ao visitar as salas, os laboratórios, a biblioteca, o paisagismo, a quadra poliesportiva, nos faz acreditar que o futuro do Piauí chegou. Esses alunos estão tendo a oportunidade de estudar em uma escola que tem uma infraestrutura física e tecnológica melhor do que muitas escolas particulares renomadas”, disse o governador.

Foto: Divulgação / Ccom

O CETI Rama Boa possui mais de 70 anos de funcionamento e atende cerca de 465 estudantes do Ensino Médio. São 13 turmas, sendo 4 turmas de 1ª série, 5 turmas de 2ª série e 4 turmas de 3ª série. O secretário de Educação, Washington Bandeira, disse que a escola é um modelo que deverá ser replicados na rede de educação do Piauí.

“É uma alegria especial estar aqui hoje nessa inauguração de reforma, ampliação e modernização do CETI Rama Boa, que é um modelo de escola que nós queremos replicar, expandir e universalizar, por ser um modelo que torna a escola um centro gerador de oportunidades, para que os alunos possam sonhar, almejar e transformar as suas vidas”, afirmou.

