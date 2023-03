Rafael Fonteles quer parceria com municípios para ampliar saneamento básico

Atingir 80% da cobertura de saneamento, abastecimento de água e resíduos sólidos no Piauí até 2026 é uma das metas estabelecidas pelo governador Rafael Fonteles (PT). Os números foram apresentados pelo chefe do Executivo durante reunião nessa terça-feira (28) no Palácio de Karnak com o diretor-geral do Instituto de Águas e Esgotos do Piauí (IAEPI), Magno Pires.

Rafael Fonteles estabeleceu que quer ampliar o diálogo com os prefeitos para a criação de plano específico para cada município. O gestor lembrou os desafios que deverão ser enfrentados no campo político para que o governo tenha alinhamentos os gestores municipais e ressaltou o papel da Associação Piauiense de Municípios (APPM).

“Vamos ampliar significativamente os percentuais de cobertura de água, saneamento e resíduos sólidos. Isso será feito em parceria com os municípios, de forma consorciada e transparente, deixando as questões políticas de lado para que toda a população piauiense possa viver com dignidade”, afirmou Rafael Fonteles. O governador comentou a experiência de Magno Pires e o classificou como um gestor experiente, e que, junto a outras secretarias e à Agespisa, cumprem a missão de garantir o acesso a água e saneamento.

Essa foi uma das reuniões que Rafael Fonteles tem realizado desde o início da semana com secretários para estabelecer metas e discutir plano de ações nas diferentes áreas no governo. O governador já se reuniu com o secretário de Transportes, Jonas Moura; diretor-presidente do Idepi, Felipe Eulálio; Diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Leonardo Sobral; diretora do Detran, Luana Barradas; e com o secretário de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, Fábio Abreu.

