Rafael Fonteles visita o litoral e anuncia obras no setor de turismo

O governador Rafael Fonteles (PT) deixou de lado o terno e a gravata e aderiu a camisa gola polo e bermuda durante esse final de semana de Carnaval ao cumprir agenda no município de Cajueiro da Praia, no litoral do Piauí. O gestor estava acompanhado de secretários, deputados e líderes políticos locais.

No sábado (18), Rafael Fonteles visitou o Cajueiro Rei, um dos pontos turísticos do litoral e considerado o maior cajueiro do mundo. O governador anunciou a construção de um mirante no local para que os turistas possam ter uma visão panorâmica da área e observar o atrativo do alto da copa da árvore.

No mesmo dia, o chefe do Executivo esteve na obra do aeródromo de Cajueiro da Praia. O governador comentou que a pista possui 1.400 metros e largura de 23 metros, com balizamento noturno. Com custo estimado em R$ 7.349.175,57, a obra é uma aposta do governo para o impulsionamento do turismo na região.

“É uma obra importante para estimular o turismo que é a grande atividade econômica de Cajueiro da Praia. O local fica bem próximo a Barra Grande, cerca 13 Km, e a Cajueiro da Praia, uma distância semelhante. Fica bem próximo à BR-402, cerca de 5 Km, via que liga o litoral do Piauí ao litoral do Ceará” disse Rafael Fonteles ao acrescentar que até o final do ano, 29 aeródromos que deverão estar em funcionamento no Piauí.

EDUCAÇÃO

Já no domingo (19), Rafael Fonteles e o secretário de Educação, Washington Bandeira, visitou a Escola Estadual Manoel Ricardo, no município de Cajueiro da Praia. Os gestores comentaram que a unidade está inclusa no plano de expansão para se tornar uma escola de integral com a implantação de curso técnico profissionalizante na área do turismo e da tecnologia da informação.

