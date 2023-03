Rafael pede levantamento das prioridades em infraestrutura nos 224 municípios do Piauí

O governador Rafael Fonteles (PT) pediu ao secretário de Infraestrutura do Piauí, Flávio Nogueira Junior, um levantamento de quais as prioridades do setor nos 224 municípios do Piauí. Essa foi uma das pautas discutidas pelos gestores em reunião na última quinta-feira (9) no Palácio de Karnak.

O chefe do Executivo indicou que uma das áreas de atuação da Secretaria de Infraestrutura será espaços de lazer. Fonteles destacou que a tarefa principal da Seinfra será a de garantir que todas as cidades do Piauí tenham uma oferta mínima de espaços públicos adequados.

Foto: Divulgação / Ccom

“Flávio assumiu recentemente a Secretaria de Infraestrutura, uma pasta importante no que diz respeito a obras e, em especial, a urbanização das nossas cidades. Tem experiência como deputado, como secretário, tem a noção da realidade e das carências dos municípios e vai dar conta do recado”, disse o governador.

Rafael Fonteles deu continuidade durante esta semana a agenda com secretários de diversos setores da administração. Na quinta-feira, o governador recebeu ainda a secretária da Mulher, Zenaide Lustosa; o secretário da Irrigação e Infraestrutura Hídrica, Firmino Paulo; e a presidente do Instituto de Metrologia do Piauí (Imepi), Patrícia Leal.

