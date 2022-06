Receita Federal vai suspender atividades em duas agências no Piauí; saiba

A Receita Federal publicou, no Diário Oficial da União, a Portaria nº 180 que suspende as atividades no posto de Oeiras, no sul do Estado e na agência de Piripiri, na região norte do Piauí. De acordo com a nota divulgada pelo órgão, as mudanças devem ocorrer a partir do dia 1º de julho, e estão ocorrendo em virtude de “restrições orçamentárias e da falta de concurso público para reposição de pessoal.

Sede da Receita Federal em Teresina (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Confira aqui a Portaria.



“Nesse cenário não tivemos alternativa. Mas os serviços continuarão sendo prestados através dos Pontos de Atendimento Virtual – PAVs, que atendem em 16 municípios em todo o estado e que futuramente poderá ser implantado na cidade de Oeiras. Já a agência de Piripiri será transformada em posto de atendimento e continuará funcionando como uma unidade própria da Receita Federal”, afirma o delegado da Receita Federal em Teresina, auditor fiscal André Santos.

Ainda segundo o órgão, as demais unidades próprias da Receita Federal no estado do Piauí como a Delegacia da RFB em Teresina, a Agências de Floriano, Picos e de Parnaíba, além dos Postos de Bom Jesus, São Raimundo Nonato e Campo Maior devem continuar funcionando normalmente.

Os serviços da Receita Federal também estão disponíveis por meio dos seus canais virtuais, especialmente o Portal e-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index), Chat, Processos Digitais e e-mail ([email protected]).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no