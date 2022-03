Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí pede doações para tratamento de pacientes

ARede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí iniciou, recentemente, uma campanha nas redes sociais para pedir doações de roupas, calçados, brinquedos e eletrodomésticos para ajudar pacientes oncológicos em tratamento na instituição. As doações também podem ser feitas em dinheiro via pix (veja no final da reportagem). Ao todo, a ONG conta com 70 voluntários e atende mais de 12 mil pessoas todos os anos.

Uma das voluntárias é a Rosália Silva. Ela conta que a instituição trabalha com cinco diferentes projetos e, neste mês de março, de conscientização e combate ao câncer de colo de útero, a campanha foi iniciada para ajudar os pacientes em tratamento.

Foto: André dos Santos/ODIA

"Nós trabalhamos com cinco projetos: o alertar, o aliviar, o abrigar, o apoiar e o alimentar. O mês de março é o mês lilás, pois estamos conscientizando sobre o câncer de colo de útero, que pode ser previnido. Existe uma vacina para as adolescentes de 08 aos 14 anos e, meninos, de 11 a 14 anos. Quanto mais cedo a prevenção, melhor o tratamento será desenvolvido”, conta.

Foto: André dos Santos/ODIA



Quem quiser doar pode se dirigir à sede da instituição na Avenida São Raimundo, no bairro Piçarra, na Zona Sul de Teresina. O pix para ajudar em dinheiro é CNPJ 12.175.857/0001-21 (Banco do Brasil). As outras contas disponíveis são: Caixa Economica Federal, 7935-6, agência 641, operação 013 e Banco do Brasil, conta corrente 42396-3 e agência 4249-8.

"Para ajudar no tratamento dos nossos pacientes precisamos de doações e qualquer outra informação pode ser tirada através do telefone 3215-9650 ou 3226-2323. Também você pode acompanhar todos os nossos projetos pelas redes sociais", finaliza.

