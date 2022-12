Regina Sousa almoça com pessoas em situação de rua em Teresina

A governadora Regina Sousa (PT) almoçou nesta segunda-feira (26/12) com pessoas em situação de rua atendidas pela Casa Abrigo, em Teresina. A chefe do Executivo estadual estava acompanhada de membros do governo e lideranças políticas como o deputado federal Fábio Abreu (PSD).

“Sempre estabeleci essa relação com essa população, via o esforço do Padre João Paulo e comecei a ajudar para dar mais atenção a essa população esquecida, não vai atrás de nada e o Padre João Paulo faz este elo entre a população e Governo”, disse a governadora.

A Casa Abrigo pertence à Associação Beneficente São Paulo Apóstolo, que faz parte da Pastoral de Rua. O local é um ponto de apoio que serve café, proporciona banho e cursos de confecção de sandálias e roupas. No abrigo são acolhidos cerca de 30 pessoas e o espaço oferece três refeições diárias, além de lanches, dormitórios.

Foto: Divulgação

“Aqui é garantida a formação profissional e as pessoas são inseridas no mercado de trabalho através da fábrica de chinelos e também do sítio de produção agrícola e de criação de animais. O objetivo é manter os acolhidos fora das ruas e temos parcerias com a Fundação Wall Ferraz, Fundação Banco do Brasil”, diz o padre João Paulo.

O coordenador da Cendrogas, Sâmio Falcão, explicou que a Casa Abrigo funcionar em uma espaço cedido pelo Governo do Estado, que mantém parceira com a Pastoral do Povo de Rua para manter o estabelecimento.

“Acolhemos as pessoas em situação de rua nesse colégio cedido pelo Governo do Estado por 20 anos. Começou em 2020 durante a pandemia e hoje temos a parceria fazendo a política de prevenção e acolhimento, servindo alimentos, banho, vestuário e oportunidade de qualificação profissional. Através dessa entidade o Governo do Estado tem esse trabalho bem realizado com a população em situação de rua”, disse.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do Governo do Estado