Regina Sousa decreta ponto facultativo na sexta-feira, 17 de junho

A sexta-feira, dia 17 de junho, um dia após o feriado de Corpus Christi, será ponto facultativo na administração estadual. A medida foi adotada pela governadora Regina Sousa (PT) através de decreto do Poder Executivo publicado no Diário Oficial do Estado nessa segunda-feira (30/05).

De acordo com o documento, fica declarado ponto facultativo no dia 17 de junho de 2022 em todos os órgãos e entidades da administração Publica Estadual Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo, sem prejuízo dos serviços essenciais.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Apesar do ponto facultativo, os dirigentes de órgãos e entidades do Estado deverão garantir a manutenção dos serviços considerados essenciais para a população.

No decreto, Regina Sousa leva em consideração que “a conveniência e oportunidade de proporcionar aos servidores públicos a possibilidade de dar cumprimento as suas obrigações religiosas, como é costume neste Estado” e ainda o deslocamento dos servidores para outras regiões do estado no feriado.

