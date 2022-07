Regina Sousa nomeia aprovados nos concursos da Polícia Civil e Polícia Penal do Piauí

Foi publicada na edição desta quinta-feira (30) do Diário Oficial do Estado a nomeação dos 176 candidatos aprovados no concurso para agente da Polícia Civil de 2018. A convocação foi anunciada havia sido anunciada ainda ontem pela governadora Regina Sousa (PT). A turma que foi nomeada passou por todas as cinco fases de treinamento e testes.



Além dos 176 agentes de Polícia Civil, a governadora também nomeou outros 53 candidatos aprovados no concurso público de 2018 para a Polícia Penal (agentes penitenciários). Estes comporão a partir de agora os quadros da Secretaria Estadual de Justiça.

Confira aqui as listas com os nomes dos candidatos nomeados



Foto: O Dia

A expectativa é que dentro dos próximos 30 dias os agentes comecem a atuar na segurança pública e nas unidades prisionais do Piauí. O delegado-geral de Polícia Civil, Lucci Keikko, destacou que esse incremento no efetivo vai beneficiar principalmente a região metropolitana de Teresina, sem perder de vista os demais municípios.



“São mais 176 servidores que reforçarão as delegacias do Interior do Estado. Iremos preparar um plano de lotação para eles além de também fazer um concurso interno de remoção, já que com essas nomeações será possível reforçar a área metropolitana”, explicou o delegado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no