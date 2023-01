Reitor da UFDPar, Alexandro Marinho, é dispensado após ser investigado por estelionato

O reitor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), Alexandro Marinho Oliveira, foi dispensado do cargo nesta quinta-feira (26). A portaria assinada pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, foi publicada no Diário Oficial da União. O ministro designa como novo reitor da UFDPar, o professor João Paulo Sales Macedo, do Departamento de Psicologia da instituição.

A dispensa de Alexandro Marinho ocorre após o 12º Distrito Policial indiciar o ex-reitor por estelionato em dezembro do ano passado. Na denúncia, um advogado e uma defensora pública afirmam que pagaram R$ 307 mil para a construtora do qual Marinho é sócio por uma casa que deveria ter sido entregue em novembro de 2021. Após finalizado o prazo, o imóvel não foi entregue e o dinheiro pago pelo casal não foi devolvido.

Foto: Divulgação/UFPI

Além deste, o ex-reitor também foi indiciado em outros processos pelo mesmo crime.

Por meio de nota, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí (ADUFPI) comemorou a homologação da portaria que nomeia o novo reitor e afirmou que a nova administração superior deve "iniciar o trabalho de reconstrução da Universidade Federal do Delta do Parnaíba por meio da luta sindical, da garantia e preservação dos direitos da categoria docente piauiense e parnaibana".

Confira a nota da ADUFPI na íntegra:

Ontem, dia 26 de janeiro de 2023, quinta-feira, O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, Senador Camilo Sobreira de Santana, homologou a Portaria N°69/2023 na qual dispensa do cargo de Reitor Pro Tempore da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPar, o Professor Alexandro Marinho Oliveira e designa para o mesmo cargo, o Professor João Paulo Sales Macedo, membro da Diretoria da ADUFPI na Regional de Parnaíba.

Para a ADUFPI, este é um momento de grande exaltação uma vez que a homologação desta portaria significa a retirada de reitores Pro Tempore nomeados pelo ex-presidente alinhados a políticas de desmonte e mercantilização da educação pública.

Reiteramos nossa confiança na capacidade de liderança do Professor João Paulo que dignamente assume o cargo de reitor da UFDPar, e que agora deve iniciar o trabalho de reconstrução da Universidade Federal do Delta do Parnaíba por meio da luta sindical, da garantia e preservação dos direitos da categoria docente piauiense e parnaibana. Que possamos trabalhar em parceria para que juntos consigamos fortalecer a luta por uma educação pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Viva a democracia.

