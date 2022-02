Safra de soja deve registrar produtividade histórica no Piauí em 2022

O Piauí deve registrar neste ano a maior colheita de soja de sua história, aponta um acompanhamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A média de produtividade prevista é de 3.413 kg por hectare (56,8 sacas/ha), o que representa um rendimento superior ao Maranhão, Tocantins e Bahia, estados que compõem do Matopiba.

O estado sediou nesta quinta-feira (17) Abertura Nacional da Colheita da Soja, realizada na Fazenda Progresso, em Sebastião Leal, no Sul do Piauí. O evento que é realizado pela primeira vez no Piauí é tido com uma possibilidade de apresentar as potencialidades locais no setor.

Foto: Divulgação / Aprosoja

“Os resultados são muito satisfatórios. Uma safra recorde que a gente tem começado a colher, esse é um ato simbólico de colheita, o Piauí mostrando que tem uma capacidade de produzir muito por hectare, mostrando que tem técnica, tem precisão no trabalho e tem votação para agricultura”, disse o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja do Piauí (Aprosoja-PI), Alzir Neto.

O governador Wellington Dias comentou que o crescimento observado na produção de grãos no Piauí tem reflexo direto na economia do estado e também na geração de emprego. Para o chefe do Executivo estadual, os números também têm potencial para atrair investimentos.

“O sucesso da produção da soja no Piauí significa força econômica, geração de emprego e condições de ampliar a produção, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, atraindo mais investimentos para o Estado”, afirmou o governador.

