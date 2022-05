Salão do Livro do Piauí inicia suas atividades nesta sexta-feira (03)

A maior feira de livros do Estado do Piauí (SaLiPi) terá início nesta sexta-feira, dia 03 de junho, no Complexo Cultural Rosa dos Ventos na Universidade Federal do Piauí (UFPI). O evento, que se estende até dia 12 de junho, vai reunir escritores, leitores, feira de livros e uma ampla programação de palestras, lançamento de livros e apresentações artísticas e musicais.



Em 2022, o SaLiPi comemora 20 anos e tem como grande homenageado o escritor e poeta piauiense Cineas Santos. E para celebrar, o Salão resgata o caráter internacional, trazendo nomes como o do escritor angolano José Eduardo Agualusa e do escritor e jornalista moçambicano Mia Couto. São autores de renome da literatura portuguesa.

(Foto: Arquivo ODIA)

A programação do SaLiPi 2022 conta com muitas novidades. “O SaLiPi este ano terá a Arena Cordel, um espaço dedicado a esta manifestação cultural, que vai funcionar durante os 10 dias de evento, com uma programação muito rica em torno deste, que é nosso patrimônio cultural imaterial”, destaca o presidente da Fundação Quixote, Kássio Gomes.

Além dos palestrantes internacionais, o SaLiPi, traz na programação da 25ª edição do Seminário Língua Viva, autores brasileiros de destaque como a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz; o gramático José de Nicola e Lucas de Nicola, que juntos desenvolveram uma pesquisa sobre a Semana da Arte Moderna; a YouTuber Rita Von Hunty; a escritora Aline Bei; a escritora Thalita Rebouças; o ex-juiz de direito Samer Agi, dentre outros.



No Bate-Papo Literário, escritores piauienses terão a oportunidade de lançar livros e ainda divulgar seus trabalhos em interação direta com o público e livreiros. A música também é destaque no SaLiPi com uma programação intensa no Palco Marcus Peixoto. Todas as novidades do SaLiPi e a programação de todos os espaços do evento está disponível no site salipi.com.br.



