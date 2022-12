Sancionada lei que institui o piso salarial dos nutricionistas no Piauí

Foi sancionada, na última sexta-feira (16), a lei estadual que institui o piso salarial dos nutricionistas no âmbito do estado do Piauí.

A lei, sancionada pela governadora Regina Sousa, determina que o piso salarial da categoria seja de R$ 2 mil, para jornada de até quatro horas diárias ou vinte horas semanais, e R$ 2,5 mil, para jornadas de até seis horas ou diárias ou trinta horas semanais.

Foto: Pixabay

"Esta Lei institui, no âmbito do estado do Piauí, o piso salarial dos empregados, integrantes da categoria profissional que não o tenham definido em Lei Federal, Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho nos termos da Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000", diz o texto.

A lei entrou em vigor na data da sua publicação.









