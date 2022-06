São Francisco de Assis no Piauí realiza o tradicional Desfile dos Vaqueiros

Distante 450 km da capital Teresina, a cidade de São Francisco de Assis do Piauí realizará de 10 a 12 de junho o "São João de Seu Xico" com a apresentação de várias Bandas.

Com o principal objetivo manter a tradição dos Vaqueiros, no sábado dia 11 de junho será realizado com muito Forró a recepção dos Vaqueiros, seguido da benção na Igreja Matriz pelo Padre Edvaldo Pereira de Sousa, e após o tradicional Desfile dos Vaqueiros, haverá sorteio de premiação. Para encerrar a homenagem aos Vaqueiros será servido um jantar. É a cultura piauiense sendo preservada.



