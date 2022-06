São João do Arraial vai sediar concurso estadual de quadrilhas

O 17º Festival Cultural dos Cocais, no município de São João do Arraial, irá ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de Junho. Com o tema “Tá diferente e tá melhor”, o festival deste ano irá promover o concurso estadual de Quadrilhas Juninas. Serão 25 equipes de 20 municípios disputando por uma vaga no concurso nacional.

(Foto: Reprodução/Instagram)

A prefeita de São João do Arraial, Vilma Lima, explica que a população está ansiosa por este momento, após dois anos de pandemia do Covid-19. Segundo ela, o festival resgata a história do município. “Há uma expectativa muito grande, eu digo que a gente não vive só de trabalhar e a nossa juventude estava muito ansiosa, se teríamos ou não esse festival este ano. Nós iremos sediar o concurso estadual de quadrilhas e a campeã em São João irá disputar o nacional, resgatando os outros anos de história do festival, mas também contanto a história do município. Teremos um espaço só para as quadrilhas se apresentarem, tudo está sendo preparado com muito carinho”, afirmou em entrevista ao O DIA.

(Foto: Emelly Alves/ODIA)

O festival irá ocorrer no Espaço Cultural dos Cocais, que está recebendo toda uma estrutura para o evento. A expectativa é que haja um público de 10 mil pessoas por noite. “Traremos uma boa estrutura para atender bem os visitantes. E já estamos tratando com o comandante da polícia do município para ter segurança garantida, apesar de que em São joão do Arraial já é tradição não termos casos de violência, pois não é festa por festa, é cultura e lazer”, explica a prefeita.

