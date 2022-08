Saúde investiga caso de aves que apareceram mortas em Milton Brandão

A Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi) está investigando o caso de algumas aves que apareceram mortas no município de Milton Brandão, a 234 Km de Teresina. Equipes dos setores de vigilância ambiental e vigilância epidemiológica do órgão se dirigiram até a cidade para fazer análise da situação e coleta de material para análise laboratorial. No momento, a Sesapi aguarda os resultados dos exames que estão sendo feitos com o material coletado.



“Na última semana, nossa equipe técnica foi até Milton Brandão e, junto das equipes de saúde as famílias do município, visitamos as localidades onde foram identificadas a presença de aves mortas. Coletamos sangue, aves inteiras e encaminhados esse material para o Laacen, a UFPI e também para o Instituto Evandro Chagas”, explicou o sanitarista e técnico da Coordenação de Vigilância Ambiental da Sesapi, Mauro Barbosa.



Mauro Barbosa é sanitarista e técnico da Coordenação de Vigilância Ambiental da Sesapi - Foto: Divulgação/Sesapi

É importante frisar que a Sesapi não identificou nenhum caso relacionado à população de Milton Brandão. O órgão aguarda mais informações do Lacen para ter mais informações sobre o que teria causado a morte das aves. O representante da Secretaria pede tranquilidade à população sobre a situação.

“A vigilância ambiental está trabalhando em conjunto com a vigilância epidemiológica neste caso. Não identificamos nenhum caso relacionado com os humanos, mas mantemos nossa vigilância constante para qualquer alteração nesse cenário. Só os exames laboratoriais nos darão uma visão mais precisa sobre a causa”, finaliza Mauro Barbosa.

