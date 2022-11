Seca: Santana do Piauí tem situação de emergência decretada pela Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional publicou portaria reconhecendo situação de emergência por causa da seca no município de Santana do Piauí. A publicação foi feita na última terça-feira (22) no Diário Oficial da União.



Além de Santana do Piauí, outras quatro cidades brasileiras tiveram situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal: Campo Alegre de Lourdes, na Bahia (seca); Ibitirama, no Espírito Santo (granizo); Bezerros, no Pernambuco (chuvas intensas); e Ivaiporã, Paraná (enxurrada).



Foto: Arquivo O Dia

Com o reconhecimento do estado de emergência pela Defesa Civil Nacional, o município de Santana do Piauí se tornou apto a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para atendimento da população afetada. As ações prestadas à cidade envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura de infraestrutura destruída ou danificada.

Com base nas informações enviadas pelo município, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. A partir da aprovação, será publicada portaria no Diário Oficial da União com o valor a ser liberado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no