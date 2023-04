Semana Santa: Piauí teve aumento de afogamentos e diminuição no número de mortes violentas

A Polícia Militar do Piauí (PM-PI) divulgou, nesta segunda-feira (10), os números referentes à Operação Semana Santa, realizada entre os dias 6 e 9 de abril. De acordo com o Secretário de Segurança Chico Lucas, durante o período, houve um aumento no número de afogamentos e acidentes de trânsito no Estado. Além disso, a quantidade de mortes violentas intencionais apresentou redução em comparação ao ano passado.

“Foi uma Semana Santa tranquila, tivemos poucas mortes violentas intencionais, menos do que no ano passado. Infelizmente tivemos um aumento no números de afogamentos e acidentes de trânsito. Por isso estamos no caminho certo ao fiscalizar o trânsito. Qualquer vida perdida é uma vida perdida. Queremos mostrar para as pessoas que é preciso respeitar as regras”, disse o secretário.

(Foto: Arquivo O DIA)

Segundo os dados da operação, mais de mil ocorrências foram atendidas. O balanço aponta que oito armas de fogo foram apreendidas e que houve um acréscimo de 233,33% nas apreensões de drogas ilícitas se comparado a 2022. Em relação aos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (roubo), houve queda de 24,62%. Em 2022, foram registrados 654 crimes dessa natureza. Já este ano, o número caiu para 49.

A Operação Semana Santa contabilizou a recuperação de 24 veículos, além da diminuição de 44,18% em veículos roubados, sendo 43 no ano passado e 24 este ano. Foi registrada ainda a queda de 3,23% no número de furtos (30 ao todo), sendo 11 em residências e apenas 1 em comércio.

(Foto: Arquivo O DIA)

Houve também o registro de 60 prisões/apreensões durante a operação e o acréscimo de 40,54% em relação ao número de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com 37 ano passado e 52 neste ano.

A ação contou com o apoio de todo o efetivo dos alunos que fazem parte do estágio operacional do Curso de Formação de Soldados (CFSD), do Centro de Educação Profissional (CEP) da PMPI, sendo cerca de 680 somente em Teresina. Ao todo, foram 2 mil policiais espalhados em todo o Estado durante a operação.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no