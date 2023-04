Servidores do Piauí nascido em fevereiro têm até domingo (30) para realizar Prova de Vida

Termina no próximo domingo (30) o prazo para servidores públicos inativos, militares da reserva e pensionistas do Estado do Piauí nascidos em fevereiro realizar a Prova de Vida 2023. O procedimento obrigatório é realizado através do aplicativo MEU RPPS.

De acordo com a Fundação Piauí Previdência (Piauíprev), dos 3.298 beneficiários nascidos em fevereiro, 1.322 ainda não realizaram a Prova de Vida até esta sexta-feira (28). As pessoas que deixarem de realizar o procedimento terão o benefício suspenso após o fim do prazo estabelecido.

“Sem essa prova, sem a certeza de que o servidor está vivo, suspenderemos o pagamento até o mês de junho. Então, peço a colaboração de todos para a realização da Prova de Vida, de forma que continuem a receber seus benefícios e não sejam prejudicados”, explicou o superintendente de previdência da PiauíPrev, Marcos Steiner.

Foto: Divulgação

O gestor alertou que o prazo para os nascidos em maio tem início na segunda-feira (1º), mas que os nascidos em março e abril já podem fazer a Prova de Vida, tendo até os dias 31 de maio e 30 de junho para a sua realização.

COMO REALIZAR A PROVA DE VIDA

O procedimento é realizado de forma digital por meio do aplicativo MEU RPPS, disponível gratuitamente nas plataformas de celulares IOS e Android. Através dele, o beneficiário insere as informações, anexa os documentos e captura o movimento corporal exigido pela plataforma.

QUEM NÃO PRECISA FAZER

Os servidores estaduais ativos, bem como os segurados inativos e/ou pensionistas que tiveram seu benefício implantado a partir de janeiro de 2023 não precisam realizar a Prova de Vida. Os detentores de pensão alimentícia descontada em benefício pago pela PiauíPrev também estão isentos.

VEJA O CALENDÁRIO

Com informações da PiauíPrev

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no