Sesapi alerta para aumento de casos de tuberculose no Piauí

O Piauí apresentou crescimento no número de casos diagnosticados de tuberculose no ano passado, alertou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) nesta sexta-feira (24), Dia Mundial de Combate à Tuberculose. O aumento foi constatado após equipes da Sesapi compararem os dados de 2022 com o ano anterior.

Segundo os dados tabelados, em 2021 o Piauí teve 985 casos diagnosticados, sendo 757 residentes no estado. Já em 2023, novos casos saltaram para 1.049, sendo que 792 são de pessoas residentes no estado. A Sesapi apontou que esse foi o maior número de casos desde 2019.

A supervisora da Coordenação de Atenção às Doenças Transmissíveis da Sesapi, Ivone Venâncio, explicou que a estratégia elaborada pela secretaria para reverter as notificações é o fortalecimento dos programas de prevenção da doença. Ela disse que os municípios já foram notificados para reforçarem o enfrentamento.

“Com os últimos registros que o estado vem trazendo, nós reforçamos a importância da manutenção dos programas e serviços de controle da tuberculose, de forma a evitar e quebrar a cadeia de transmissão da doença no nosso estado. Em 2022, nós registramos a maior incidência de casos residentes da doença por 100 mil habitantes desde 2019. Com esses registros se mostra a importância de medidas e ações reforçando o enfrentamento da tuberculose”, disse a coordenadores.

SINTOMAS

Entre os sintomas da doença estão dor no peito, tosse por três semanas ou mais; febre vespertina; sudorese noturna; emagrecimento não intencional e escarro com sangue. O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse. Essa tosse pode ser seca ou produtiva (com catarro).

