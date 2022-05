Sesapi cobra notificações de casos de dengue a 74 municípios

O Piauí tem 74 municípios que não informaram os dados referentes aos casos de dengue para o Centro de Informações e Vigilância em Saúde (CIEVS) Com o avanço da doença, a preocupação é que a falta das notificações prejudiquem as análises e estratégias desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).

“Apenas com as notificações sendo feitas nossas equipes técnicas conseguem verificar a realidade de cada um dos nossos municípios e dessa forma traçar estratégias junto a gestão municipal que possam ser efetivas na redução de novos casos, tanto de dengue como chikungunya”, pede o secretário de Saúde, Neris Júnior.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Os dados da 15° semana epidemiológica coletados pela Sesapi apontam um crescimento de 610% nos casos de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado e mais de 4000% nos casos de chikungunya. Para a coordenadora de epidemiologia da Sesapi, Amélia Costa, os gestores devem reivindicar o apoio da população nesse momento de crescimento de casos.

“Além da questão das notificações, e enfrentamento ao mosquito com o carro fumacê é essencial que a população entenda que também precisa fazer sua parte. A literatura e as analises nos mostram que 80 dos criadouros do mosquito estão em ambientes domiciliares, para reduzirmos o risco de aumento de novos casos é necessário que as pessoas limpem bem suas casas, evitando deixar qualquer local propício para se tornar um criadouro do mosquito transmissor”, disse Amélia Costa.

