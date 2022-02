Teste de Covid-19 seja realizado em quem apresenta sintomas, diz Sesapi

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) comunicou que distribuirá 69 mil testes rápidos para detecção de Covid-19 para os 224 municípios do estado. A falta de teste vem sendo registrado no Piauí devido a grande demanda registrada desde o início do ano.

Segundo a Sesapi, os testes estão sendo enviados para as 11 regionais de saúde distribuídos pelo estado, os cinco núcleos descentralizados, que farão a distribuição para os municípios, e ainda para hospitais da rede estadual e presídios. As quantidades serão entregues de forma proporcional, tendo como base a incidência de casos positivos e a estimativa populacional de cada cidade, conforme solicitação do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS/PI).

Foto: Agência Brasil

O superintendente de Atenção à Saúde e Municípios da Sesapi, Herlon Guimarães, orientou que os teste sejam utilizados apenas para as pessoas que apresentam sintomas de Covid-19. “A entrega dos testes faz parte do trabalho de vigilância da Sesapi com relação à situação da pandemia no Piauí. A orientação do Ministério da Saúde é que os testes sejam utilizados em pessoas que tem estão com sintomas e em seus contatos”, afirmou.

O secretário de Saúde, Florentino Neto, recomendou que os gestores municipais preencham as informações exigidas no sistema para que a Sesapi consiga destruir os testes corretamente. “Pedimos também aos nossos gestores que alimentem os sistemas de informações, pois os dados inseridos lá são usados como parâmetros para a distribuição”, reforça o superintendente.

Com informações da Sesapi