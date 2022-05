Sexta-feira 13: entenda o que diz a numerologia sobre esta data

A Sexta-feira 13 é uma data repleta de significados, especialmente para os mais supersticiosos. Em 2022, o dia 13 aparece na segunda semana de maio, segundo o calendário gregoriano. Na crendice popular, o dia é associado ao azar, má sorte e agouros em geral. Parascavedecatriafobia é o nome dado a quem tem medo da data, já triscaidecafobia refere-se ao pavor ao número 13.



Na cultura ocidental, algumas pessoas evitam quebrar espelhos, passar embaixo de escadas e até cruzar com gatos pretos, por considerarem que isso não traz sorte. Apesar de nada existir comprovação sobre isso, muitos animais são vítimas de preconceito e até maus-tratos.

Mas, o que diz a numerologia sobre esta data tão mística? A Taróloga e Terapeuta Holística Naína Fortes explica que a Sexta feira 13, é um dia para ancorar a força das grandes ancestrais, das nossas avós sábias que guardam profundamente na história da humanidade, dos conhecimentos dos mistérios, da magia, da alquimia e da natureza. Assim, a data permite mudanças e transformações na vida do indivíduo.

“Existe um tempero bem místico nesse dia 13, que nada tem a ver com um dia ruim ou cheios de azar, pelo contrário, esse dia é super potente para realizarmos rituais que realinhem nossos caminhos, para finalizarmos algo que não queremos mais, mas que não sabíamos como fazer isso ou não tínhamos forças para tomar decisões”, destaca.



Ainda de acordo com Naína Fortes, este é dia para organizar ideias, a vida e reajustar os passos para trilhar um novo caminho, considerando desejos individuais e não o que é imposto por terceiros.

O que dizem os números?

Na cartomancia, essa mudança é representada pela carta 10 de Espadas. Para o Tarot, o Arcano ‘a Morte’ representa transformação, discernimento, sabedoria e finalizações de ciclos, orientando que haja o renascimento de um novo indivíduo. Já para a numerologia, significa que será um dia potente, pois o número 13 é cheio de vibrações positivas que são capazes de transformar as situações, por isso também é chamado como ‘número da sorte’.



O número 13 representa em sua perfeição a força, determinação, fé e mudanças benéficas. O número 1 representa a unidade, Deus, o início, a inteligência cósmica, iniciativa, sabedoria e disposição. Já o 3 está ligado à autoconfiança, otimismo e liberdade. O equilíbrio das três forças universais, a tríade: Pai, Filho e Espírito Santo. A perfeição, expressa um aspecto harmonioso da criação.

“A soma desses números 1+3 = 4 representa a estabilidade, a ordem. A necessidade de firmar nossos pensamentos, emoções e despertar para o autoconhecimento a fim de trazer o equilíbrio interior e saber lidar com nossos próprios conflitos internos. Essa Sexta-feira 13 está super especial, estamos com a Lua crescente em Libra, que nos pede para buscarmos o equilíbrio em nossas vidas. O que é inegociável para você, o que te nutre, alimenta, fortalece? Quer expandir seus projetos e ter caminhos abertos? Então é necessário que não tenha medo de deixar ir o que não te serve mais. Aproveite para soltar todas as energias densas e paralisadoras. Esse dia só é dia de azar para quem tem medo de se reinventar e soltar o que não precisa mais estar”, enfatiza Naína Fortes, Taróloga e Terapeuta Holística.

